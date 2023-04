China demonstriert mit simulierten Angriffen auf Taiwan seine Macht

ⓒ Getty Images BankChina hat über die Ostertage eine Blockade Taiwans sowie Präzisionsangriffe auf wichtige Ziele Taiwans geübt. Dabei veröffentlichte China auch ein Video der simulierten Angriffe mit Kampfflugzeugen auf Taiwan. In dem Video zu der simulierten Übung wird sogar gezeigt, dass Raketen Ziele auf der Hauptinsel Taiwans trafen.





Das für Taiwan zuständige Eastern Theater Command des chinesischen Militärs veröffentlichte am Vormittag des 10. April auf seinem We-Chat-Konto eine etwa 36 Sekunden lange Animation. Diese zeigte, dass ein Kampfflugzeug, das als H6-Bomber vermutet wird, im Luftraum über Taiwan eine Einsatzübung absolviert. In dem Video unter dem Titel "Stimme aus dem Luftraum über Taiwan" sagt der Pilot, dass er am 9. April um 7:10 Uhr vormittags die nördliche Region der taiwanesischen Insel erreicht habe.





Er teilte dann dem Kontrollturm mit, dass er mit der Bombardierungssimulation beginnen werde, rief Feuer und tat so, als ob er mit dem Daumen auf den Abschuss-Knopf drückte. Das Video wird so interpretiert, dass China deutlich seinen Willen gezeigt hat, dass es jederzeit mit strategischen Bombern Präzisionsschläge gegen Schlüsselziele Taiwans durchführen kann.





China reagierte mit der dreitägigen Machtdemonstration auf den USA-Besuch der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen und ihr Treffen mit dem Sprecher des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy. Das chinesische Staatsfernsehen CCTV zeigte am 9. April, dass mehrere Einheiten des chinesischen Militärs Präzisionsangriffe auf wichtige Ziele Taiwans simulierten.