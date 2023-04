USA verstärken Beziehung zu Vietnam, um im Indo-Pazifik China in Schach zu halten

ⓒ Getty Images Bank

Um China im indopazifischen Raum in Schach zu halten, will die US-Regierung ihre Beziehungen zu Vietnam verstärken. Das US-Außenministerium teilte am 10. April Ortszeit mit, dass Außenminister Tony Blinken vom 14. bis 18. April Vietnam und Japan besuchen wird.





Zum 10. Jahr der umfassenden Partnerschaft mit Vietnam werde Blinken Hanoi besuchen und mit hochrangigen Vertretern Vietnams über die gemeinsame Vision einer verbundenen, wohlhabenden, friedlichen und widerstandsfähigen indopazifischen Region diskutieren. Vietnam spielt im ASEAN, dem Verband südostasiatischer Staaten, in dem China großen Einfluss hat, eine zentrale Rolle. Deshalb wird erwartet, dass die USA durch die Verstärkung ihrer Beziehung zu Vietnam auch die Gelegenheit erhalten können, ihren Einfluss auf weitere ASEAN-Länder zu erweitern.





Daniel Kritenbrink, stellvertretender Abteilungsleiter für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten im US-Außenministerium, teilte an dem Tag mit, dass Blinken an der Feier für die Grundsteinlegung des neuen Gebäudes der US-Botschaft in Vietnam teilnehmen wird. Kritenbrink, ehemaliger US-Botschafter in Vietnam, meinte zum neuen Gebäude in Hanoi, dass es ein starkes und erstaunliches Symbol der seit Jahrzehnten geschaffenen Partnerschaft und Freundschaft mit Vietnam sein wird.





Als ein Grund dafür, warum die Beziehungen zu Vietnam so wichtig sind, nannte Kritenbrink, Vietnam unterstütze ebenfalls die auf Normen basierende internationale Ordnung, und seit mehrere führende US-Unternehmen ihre Standorte in Vietnam ausbauen, sei Vietnam ein wichtiges Bindeglied in ihrem globalen Versorgungsnetz geworden.