Zahl freilebender Tiger in Indien auf über 3.000 gestiegen

ⓒ Getty Images BankIndische Medien wie die Zeitung „Times of India“ haben am 10. April Ortszeit berichtet, dass die Zahl der wildlebenden Tiger in Indien wieder steige und die Marke von 3.000 überschritten worden sei. Premierminister Narendra Modi teilte am Vortag unter Berufung auf Daten der National Tiger Conservation Authority, kurz NTCA, mit, dass die Zahl der Tiger in Indien in den letzten vier Jahren um 200 zunahm, und damit der Bestand mit Stand vom vergangenen Jahr 3.167 erreicht hat.





Modi besuchte an dem Tag persönlich das Tigerschutzgebiet im Bundesstaat Karnataka. Er sagte, die Zahl der Tiger in Indien mache an der gesamten Zahl weltweit einen Anteil von 75 Prozent aus, die nun veröffentlichte Zahl sei ein stolzer Moment für sein Land. Dank der Teilnahme der Bürger und der Schutzbemühungen des Staates sei die Zahl der Tiger gestiegen.





Jedoch hat sich die Wachstumsrate bei der Tigerzahl im Vergleich zur vorigen Vierjahresperiode von 30 auf 6,7 Prozent verlangsamt. 1947, als Indien von Großbritannien unabhängig wurde, lebten in Indien rund 40.000 Tiger in freier Wildbahn. Aufgrund der Tigerjagd und geschrumpfter Lebensräume sank die Zahl 2006 stark auf 1.411, und es war sogar von der Gefahr des Aussterbens der Tiger die Rede. Seitdem unternahm die indische Regierung auf staatlicher Ebene starke Anstrengungen für den Tiger-Schutz.





Für die Ermittlung des genauen Tiger-Bestands hat die NTCA an etwa 32.000 Orten in rund 20 Bundesstaaten Kamerafallen installiert und dadurch rund 97.000 Fotos von Tigern sichergestellt. Gegenwärtig leben nur noch in 13 Ländern einschließlich Indien Tiger in freier Wildbahn. 1900 lebten weltweit mehr als 100.000 Tiger. Bis 2010 war die Zahl auf 3.200 gesunken. Dank Schutzmaßnahmen der jeweiligen Länder erholt sich der Bestand in den letzten Jahren wieder langsam.