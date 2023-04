Japanischer Animationsfilm „Suzume“ führt fünf Wochen in Folge südkoreanische Kino-Charts an

Der Animationsfilm „Suzume“ des japanischen Regisseurs Makoto Shinkai führt fünf Wochen in Folge die südkoreanischen Kino-Charts an. Nach dem Korean Box Office Information System lockte der Film am vergangenen Wochenende vom 7. bis zum 9. April rund 404.000 Zuschauer ins Kino und behauptete weiter seine Spitzenposition in den Kino-Charts.

Der japanische Animationsfilm feierte am 8. März seinen Kinostart in Südkorea und führt bis zum 9. April 33 Tage in Folge die Kino-Charts an. Die kumulierte Besucherzahl liegt mit Stand vom 10. April bei 4.374.887. Damit hat sich der Abstand zum japanischen Animationsfilm „The First Slam Dunk“, der bisher von rund 4.447.000 Menschen angesehen worden ist und damit als der bisher größte Publikumserfolg unter japanischen Filmen gilt, deutlich verringert.

Der neue Film des Regisseurs Jang Hang-jun „Rebound“, ein Sportdrama, das in der vergangenen Woche ins Kino kam, wurde am vergangenen Wochenende von rund 212.000 Menschen angeschaut und belegte damit den zweiten Platz der Kino-Charts.