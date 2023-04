Dreharbeiten für Action-Komödie „Boss“ mit Jo Woo-jin und Jung Kyung-ho begonnen

ⓒ HIVE media corpDie Dreharbeiten für die Action-Komödie „Boss“ mit Jo Woo-jin, Jung Kyung-ho, Park Ji-hwan und Lee Kyu-hyung in den Hauptrollen haben am 6. April begonnen. Dies teilte das Produktionsunternehmen Hive Media Corp. am 10. April mit.

Der Film erzählt die Geschichte einer Gangsterbande, die vor der Wahl ihres neuen Bosses steht. Es kommt zu einer Konfrontation zwischen den Mitgliedern, die verzweifelt versuchen, für die Erfüllung ihres eigenen Traums die mächtige Position des Bosses aufzugeben.

Jo Woo-jin übernimmt die Rolle von Sun-tae, der unerwartet der Stellvertreter der Organisation wurde und in das seit drei Generationen von seiner Familie betriebene chinesische Restaurant eingetreten ist. Er will aber nicht der Boss werden, sondern träumt davon, sein eigenes Franchise-Restaurant zu führen.

Jung Kyung-ho und Park Ji-hwan treten als weitere Boss-Kandidaten auf. Lee Kyu-hyung soll als Sun-taes Handlanger Tae-gyu auftreten, der auch als Lieferbote des China-Restaurants von Sun-tae arbeitet.

Die Regie für die Action-Komödie übernimmt Ra Hee-chan, der für seine früheren Filme „Going by the Book“ (2007) und „Mr. Idol“ (2011) bekannt ist.