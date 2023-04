Blackpinks Tokyo Dome-Konzert lockte an zwei Tagen 110.000 Besucher an

ⓒ YG EntertainmentDie südkoreanische Girlgroup Blakpink gab am 8. und 9. April im Tokyo Dome in der japanischen Hauptstadt ihr Welttournee-Konzert „Born Pink“. Die Managementagentur YG Entertainment gab am 10. April bekannt, dass an den zwei Tagen 110.000 Menschen das Konzert besucht haben. Die Agentur teilte mit, dass die Girlgroup zuletzt im Jahr 2019 ein Konzert in Tokio veranstaltet hatte, und dass das diesmalige Konzert in einem mehr als doppelt so großen Umfang wie damals geplant wurde. Die Eintrittskarten waren ausverkauft, einschließlich der Tickets für Sitzplätze mit eingeschränkter Sicht.

Blackpink spielten beim Konzert im Tokyo Dome Hits wie „How You Like That“, „Whistle“, „Shut Down“ und „Ddu-Du Ddu-Du“. Vor allem erntete Jisoo mit ihrer Performance als Solokünstlerin großen Beifall. Sie hat kürzlich ihr erstes Soloalbum mit dem Titeltrack „Flower“ veröffentlicht.

Die Gruppe setzt am 3. und 4. Juni im Kyocera Dome in Osaka ihre Japan-Tournee fort. Auch für das Konzert in Osaka sind die Eintrittskarten bereits ausverkauft.