Son Heung-min trifft und wird in Premier League-Elf des 30. Spieltags gewählt

ⓒ YONHAP NewsFußballspieler Son Heung-min ist in das von BBC zusammengestellte Team der Woche gewählt worden. Son wurde im Team der Woche des 30. Spieltags der Premier League als Offensivspieler auf dem linken Flügel berücksichtigt.





Der Stürmer von Tottenham Hotspur hatte am 30. Spieltag der Premier League im Heimspiel gegen Brighton & Hove Albion am Samstag in der 10. Spielminute zur Führung getroffen und Tottenham zum 2:1-Sieg verholfen. Der Treffer war sein 100. in der englischen Premier League. Son ist damit insgesamt der 34. Fußballspieler und erste Asiat, der in der englischen Profi-Liga 100 Tore erzielt hat.





Fußballkommentator Garth Crooks, der das Team der Woche zusammenstellt, sagte, dass die aktuelle Saison zwar nicht die beste Saison für Son Heung-min sei. Der Treffer gegen Brighton sei jedoch eines seiner besten Tore. Son Heung-min habe zu viel Zeit damit verbracht, trotz seiner Verletzung am Auge an der Fußball-WM in Katar teilzunehmen. Er sei mental erschöpft zu seinem Verein zurückgekehrt und habe einige Schwierigkeiten gehabt, seinen Rhythmus wiederzufinden.





Neben Son Heung-min wurden auch Erling Haaland von Manchester City und Gabriel Jesus vom FC Arsenal im Sturm zu den besten Spielern der Woche gezählt. Michael Olise von Crystal Palace und Scott McTominay von Manchester United wurden ins Mittelfeld gewählt. Die Position des Torwarts ging an Aaron Ramsdale vom FC Arsenal.