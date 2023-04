Taekwondo wieder Disziplin bei nationalen Sportwettbewerben Malaysias

ⓒ Getty Images BankMalaysia hat beschlossen, Taekwondo bei den nationalen Sportwettbewerben im nächsten Jahr wieder als offizielle Disziplin aufzunehmen.





Bei den nationalen Sportwettbewerben in Malaysia, die 1986 ins Leben gerufen wurden, kämpfen junge Leistungssportler in rund 20 Disziplinen um den Sieg. Taekwondo war von Beginn an offizielle Disziplin. Im vergangenen Jahr wurde der koreanische Kampfsport jedoch bei den Wettbewerben in Kuala Lumpur aus dem offiziellen Programm gestrichen. Der Grund dafür waren Konflikte innerhalb des Taekwondo-Verbands in Malaysia.





Der Premier des Bundesstaats Sarawak, Abang Johari Openg, hatte damals gesagt, dass Taekwondo auf alle Fälle wieder ins offizielle Programm der nationalen Sportwettbewerbe aufgenommen werden müsse. Da es sich um eine Entscheidung handele, mit der das Vertrauen geschädigt worden sei, müsse sie neu überprüft werden, um die Sportler wieder zu motivieren.





Der Bundesstaat Sarawak zeigte sich seit je her bei Taekwondo-Turnieren sehr stark. Zudem finden die nationalen Sportwettbewerbe im nächsten Jahr in dieser Region statt. Laut verschiedenen Medien habe Taekwondo aus diesen Gründen und dank der großen Unterstützung von Premier Opend sein Comeback als offizielle Disziplin feiern können. Das Taekwondo-Team von Sarawak war bisher bei den nationalen Sportwettbewerben sowie bei internationalen Wettbewerben, unter anderem bei den Taekwondo-Championship in Katmandu und Bangkok, erfolgreich.