Die südkoreanische Rocksängerin Maya sang 2005 in einem Erholungsgebiet am Kumgang-Gebirge in Nordkorea den Titel “Azaleen”. Damals überstieg die Zahl der Touristen, die das Kumgang-Gebirg besuchten, die Schwelle von einer Million. Das Konzert war Teil des Programms “Open Concert” des Senders KBS, mit dem der touristische Meilenstein gefeiert werden sollte. Die Azalee mit ihren hellen Farben gilt zu den repräsentativen Frühlingssträuchern Koreas. Azalee oder Jindallae wird in Korea auch Dugyeon-Blume genannt. In der Provinz Nord-Hamgyong in Nordkorea heißt sie auch Cheonji. Azaleen sind sehr widerstandsfähig, da sie nicht nur in und um Städte wachsen, sondern auch in Regionen, die 1000 Meter über dem Meeresspiegel oder höher liegen. Anfang Frühling gehen aus ihr Blüten hervor, bevor sie Blätter haben. Die Hügel und Berge in Südkorea erwachen quasi zum Leben, wenn die Azaleen blühen. Auch in Nordkorea zählen die Azaleen zu den Pflanzen, die den Anfang des Frühlings anzeigen. Zur Bedeutung der Azalee in Nordkorea sagt Yee Ji Sun vom Korea-Institut für Nationale Vereinigung in Südkorea:





Azaleeen wachsen sehr gut auf unfruchtbarem Boden. Für die Menschen in Süd- und Nordkorea, die einen harten Winter erleben, signalisiert die Blume die Ankunft des Frühlings. Auch denjenigen, die den Hunger in der Früjahrszeit, in Korea auch als “Gersten-Buckel” bezeichnet, erleben, halfen Azaleen traditionell, ihren Hunger zu erleichtern. Am dritten Tag des dritten Monats im Mondkalender aßen die Koreaner gebratenen Reispfannkuchen, die mit Blüttenblättern saisonaler Blumen einschließlich der Azaleen dekoriert wurden. Um den Blumen-Pfannkuchen, Hwajeon, zu machen, wird Klebereispulver zu einem Teig verknetet, und die Blüttenblätter werden oben drauf gelegt. Der Blumenkuchen wird dann in Öl gebraten. Der Blumenduft durchdringt den Reispfannkuchen, was ihm ein besonderes Aroma verleiht. In Nordkorea wurde das Essen von Hwajeon in der Feudalzeit als Gewohnheit der wohlhabenden Schicht gesehen – also etwas, was ärmere Menschen nicht genießen konnten. Der Blumen-Pfannkuchen wird nach wie vor als Frühlingsspezialität gesehen und als traditionelle koreanische Speise beschrieben, die gut aussieht, schmeckt und duftet.





Während des ersten innerkoreanischen Gipfeltreffens im Juni 2000 hielten Bürger aus Pjöngjang Azaleen in den Händen, um den damaligen südkoreanischen Präsidenten Kim Dae-jung und seine Begleitung in der nordkoreanischen Hauptstadt zu begrüßen. In den nordkoreanischen Medien sieht man oft Menschen, die mit rosafarbenen Azaleen oder der Royal Azalea, einer Rhododendron-Art, die auf der koreanischen Halbinsel beheimatet ist, bei verschiedenen Ereignissen winken. Bilder von Azaleen lassen sich in Nordkorea oft auf großen Gebäuden finden. Der Triumphbogen in Pjöngjang, der 1982 zum 70. Geburtstag des früheren Machthabers Kim Il-sung enthüllt wurde, ist mit 70 eingemeißelten Azaleen-Bildern geschmückt. Auch den Turm der Unsterblichkeit in der Ryomyong-Straße in der Haupstadt, der 1997, drei Jahre nach dem Tod Kims, gebaut wurde, schmücken 82 Azaleen-Reliefs. Damit sollte das Alter Kims zum Zeitpunkt seines Todes symbolisiert werden:





In Nordkorea werden Azaleen als Blumen der Öffentlichkeit gesehen. Pfingstrosen und Rosen werden sehr geschätzt, weil sie mit großer Sorgfalt kultiviert werden. Die Pfingstrosen symbolisieren Wohlstand. Azaleen hingegen wachsen und blühen ohne größere Pflege. Für diejenigen, die im Frühling hungern, sind Azaleen etwas, was man essen kann. Für die Kranken dienen sie als Medizin. Das Blühen der Azaleen am Fuß der Berge, wo noch Eis liegt, erweckt die Hoffnung, dass der lange und harte Winter vorbei ist. Von den Koreanern, die die Bedrängnis durch die japanische Kolonialisierung erlebten, wird gesagt, dass ihnen die Befreiung plötzlich erschien, wie ein Dieb. In einem ähnlichen Sinn sehen die Koreaner ein Zeichen der Hoffnung in der plötzlichen Ankunft der Frühlingsblume. Azaleen repräsentieren das Leben der allgemeinen Bevölkerung, und sie haben auch eine historische Bedeutung, und zwar als Zeichen der Befreiung.





In Nordkorea werden Azaleen als Blume von Kim Jong-suk, der ersten Frau des Republikgründers Kim Il-sung und der Mutter seines Nachfolgers Kim Jong-il, bezeichnet. Die 1917 geborene Kim Jong-suk gilt zusammen mit den früheren beiden Machthabern als einer der “drei Generäle” des Bergs Paektu. In nordkoreanischen Filmen wird sie als Widerstandskämpferin an der Seite Kim Il-sungs gegen die Japaner porträtiert. Nordkorea sagt, sie sei eine Scharfschützin gewesen, die ihr Ziel jedesmal getroffen habe. Kim Jong-suk starb 1949, als sie noch Anfang 30 war. Nordkorea hat seitdem den Personenkult um sie verstärkt und eine revolutionäre Stätte eingerichtet, wo sie in Guerilla-Kämpfen gekämpft haben soll. Ihre Stickereien werden auch als “Azalee des Vaterlands” bezeichnet und als monumentales Kunstwerk eingestuft. Es wird gesagt, dass sie als Untergrundkämpferin am Paektu ein Taschentuch gemacht habe:





Nordkoreanische Literatur verbindet Kim Jong-suk mit der Azalee. Die literarische Produktionseinheit vom 15. April brachte einen mehrteiligen Roman mit dem Titel “Entlang der Straße der Treue” heraus, der ihre revolutionären Errungenschaften beschreibt. Im “Azalee” genannten fünften Teil werden ihre Aktivitäten von 1938 bis 1939 beschrieben. Als damalige anti-japanische Guerilla-Kämpferin zählte sie zur Kim-Il-sung-Gruppe, in der sie auch genäht und gekocht hat. Der Roman beschreibt, wie sie sogar Kim Il-sungs Leben gerettet hat. Noch bevor sie Kims Frau wurde, war sie eine loyale Kämpferin, die ihn bewunderte. Der Roman “Azalee” spielte eine bedeutende Rolle, um ihr Image zu prägen.





Kim Jong-suks Sohn Kim Jong-il sagte, die Azalee sei die Blume, die seine Mutter am meisten geliebt habe. Er schrieb 1962 ein Gedicht mit dem Titel “Azaleen”. In diesem Machwerk heißt es unter anderem: Azaleen, die im Land, das sich in hellem Sonnenschein badet, blühen, obwohl es spät im Frühling ist, um ihre Geschichten zu erzählen/ Verkörpern sie meine Mutter, die ich niemals vergessen werde?/ Azaleen, Azaleen, Koreas Azaleen/. In Nordkorea gilt das Gedicht als unsterbliches Meisterstück des ehemaligen Machthabers. Jeder Nordkoreaner sollte das Gedicht auswendig lernen:





Kim Jong-ils Gedicht “Azalee” ist bei weitem die berühmteste literarische Arbeit, die in Nordkorea das Thema der Blume aufnimmt. Fast jeder Bürger kennt das Gedicht, obwohl sie wahrscheinlich nicht das Gedicht mit dem selben Titel von Kim So-wol, eines der beliebtesten Dichter Koreas, kennen. Kim Jong-il soll das Gedicht geschrieben haben, als er sich an eine Episode im Leben seiner Mutter und an Azalleen, erinnerte. Als Kim Jong-suk mit Kim Il-sung nach Korea zurückkehrte, vergoss sie Tränen der Freude und hielt Azaleen in ihren Armen. Sie überreichte die Blumen an Kim Il-sung, der sagte, je mehr er diese anblickt, desto schöner sind sie. Kim Jong-il erinnerte sich daran. Er pflanzte Azaleen vor dem Grab seiner Mutter und brachte seine Gefühle in dem Gedicht zum Ausdruck.





In Nordkorea wird die Azalee nicht nur als ein Motiv in der einheimischen Literatur, sondern auch in anderen Genres, wie etwa Filmen, Dramen oder Tänzen, genutzt. Eine der bekanntesten Arbeiten ist “Azalee des Vaterlands”, ein Tanzstück, das 1970 vom Mansudae-Kunststudio kreiiert wurde. Es wird als eines der vier Meisterwerke des nordkoreanischen Tanzes beschrieben. Die Zuschauer sind von dem Gruppentanz fasziniert, wenn die Tänzer Azaleen-Blüten in beiden Händen halten. Das Tanzstück beschäftigt sich vor dem Hintergrund eines Kampfs von 1939, der von Kim Il-sung in Musan in der Provinz Nord-Hamgyong angeführt wurde, mit Guerilla-Kämpferinnen und ihrem festen Glauben an die Revolution. Wenn sie von Azaleen hören, erinnern sich wohl viele Südkoreaner an Kim So-wols Gedicht “Azaleen”, das 1922 erschien. Das Wort “Yongbyon” in dem Gedicht ist der Name eines Orts im südöstlichen Teil der Provinz Nord-Pyongan. Yongbyon ist auch der Name der Region, in der sich jetzt der größte nordkoreanische Nuklear-Komplex befindet. Vor etwa 100 Jahren jedoch besang der Dichter die Azaleen auf dem Yaksan-Berg in Yongbyon:





Der Yaksan, was soviel wie Medizin-Berg bedeutet, ist für seine medizinischen Kräuter bekannt. Auch befindet sich dort eine Quelle, die heilende Kräfte haben soll. Im Frühling blühen Azaleen in den Felsspalten auf und hüllen den ganzen Berg in schönen Rosa-Farbtönen ein. Ich kann mir vorstellen, dass Kim So-wols “Azaleen”, ein herzzereißendes Gedicht über Liebe und Trennung, vor dem Hintergrund des Yaksan entstand, der für seine große Zahl an blühenden Azaleen bekannt ist. Der Ort könnte als natürliche Festung dienen, da er von Bergen umgeben ist. Er ist von alters her als strategischer Punkt bekannt. Es ist schwierig, die Gegend selbst mit künstlichen Satelliten zu beobachten. Unter Berücksichtigung der geographischen Lage wählte Nordkorea diesen Ort für seine Nukleareinrichtungen aus. Es ist bedauerlich, dass Yongbyon jetzt besser als Nuklearstandort Nordkoreas und nicht für seine schönen Azaleen bekannt ist.





Kim So-wols “Azaleen” wurde zwar schon in den 1920er Jahren veröffentlicht, doch ist das Gedicht nach wie vor bei den Südkoreanern beliebt. Viele Menschen können die Strophen des Gedichts von vorne bis hinten hersagen. Auch wurden durch das Werk verschiedene Lieder inspiriert. Azaleen beginnen in den südlichen Teilen Südkoreas zu blühen, und die Blütenstände lassen sich später über die mittleren Regionen bis zum Norden beobachten. Viele Südkoreaner sehnen sich danach, die Blütezeit auch in Yongbyon erleben und zusammen mit Nordkoreanern den Azalee-Likör und den mit Azaleen-Blumen dekorierten Hwajeon-Pfannkuchen genießen zu können.