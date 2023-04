Wenn die Kamelien blühen (7) 그러려니 하면 돼요

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „그러려니 하면 돼요; geureoryeoni hamyeon dwaeyo“

Deutsch: „Ich sage mir dann einfach...das ist halt eben so“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





그러- Verbstamm des Verbs 그러다 für „so tun/machen“

-려니 Verbendung zum Ausdrücken einer Vermutung, Ahnung

하- Verbstamm des Verbs 하다 für „tun, machen“

-면 Verbendung für konditionale Nebensätze

되- Verbstamm des Verbs 되다 für „werden, möglich sein“

-어 Aussagenendung

(zusammen mit 되- kurz zusammengezogen zu 돼)

-요 Höflichkeitssuffix





Der Ausdruck „그러려니 하면 돼요“ bedeutet wortwörtlich so viel wie „Ich tue dann so, als ob ich das schon erahnt habe...“. Eine - meistens nicht gerade erfreuliche - Situation wiederholt sich, was der Sprecher aber schon geahnt hat. Anders als beim ersten Mal regt ihn die vorliegende Situation auch gar nicht mehr auf. Er hat sich im Laufe der Zeit schon damit abgefunden und nimmt die Dinge gleichgültig zur Kenntnis. Das macht er mit dem Ausdruck der Woche deutlich. In diesem Sinne wäre er natürlicher übersetzbar mit „Ich sage mir dann einfach...das ist halt eben so“.

Wenn man das Gegenüber duzt, lässt man das Höflichkeitssuffix am Ende weg: 그러려니 하면 돼.





Ergänzungen

인생: Nomen für „Leben (eines Menschen)“