Nach Attentatsversuch auf Kishida deutlich größere Unterstützung für seine Regierung

ⓒ YONHAP NewsJapans Premierminister Fumio Kishida musste am 15. April bei einer Wahlkampfveranstaltung wegen der Explosion einer Rauchbombe in Sicherheit gebracht werden. Das japanische Netzwerk kommerzieller Fernsehsender „All-Nippon News Network“ oder kurz ANN führte am 15. und 16. April bei 1.055 Erwachsenen über 18 Jahre eine Umfrage durch. Danach ist die Unterstützung für die Kishida-Regierung mit 45,3 Prozent gegenüber der vorigen Untersuchung im Vormonat um 10,2 Prozentpunkte gestiegen. Der Anteil der Befragten, die die Regierung unter Kishida nicht unterstützen, liegt bei 34,6 Prozent.





Jedoch sind rund 80 Prozent der Ansicht, dass die von der Kishida-Regierung vorangetriebenen Maßnahmen gegen die sinkende Geburtenrate nicht zur Lösung des Problems beitragen würden. 58 Prozent der Befragten sind auch gegen die Finanzierung dieser Maßnahmen, weil damit die Bürger mit höheren Steuern stärker belastet würden. 55 Prozent antworteten, dass sie auch Steuererhöhungen für die Verstärkung der Verteidigungskraft ablehnten.





Dass trotz der kritischen Haltung zu wichtigen politischen Maßnahmen der Kishida-Regierung nun die Zustimmungsrate für Kishidas Kabinett drastisch gestiegen ist, wird auf den stärkeren Zusammenschluss der regierungsfreundlichen Bürger nach dem Rauchbombenanschlag zurückgeführt. Mit der Zunahme der Unterstützung für die Regierung wird nun die Aufmerksamkeit auch darauf gerichtet, welches Ergebnis die Regierungspartei bei den Kommunal- und Nachwahlen am 23. April erzielen wird.





Die Zeitung "Yomiuri" berichtete, dass eine kürzlich bei 2.755 Wählern durchgeführte Umfrage ergeben hat, dass die Regierungspartei LDP unter fünf Wahlbezirken, in denen die Nachwahlen für das Unterhaus anstehen, lediglich im Bezirk des früheren Premierministers Shinzo Abe in Führung liege. Am 8. Juli 2022 wurde Kishidas Vorgänger Shinzo Abe bei einer Wahlkampfveranstaltung bei einem Attentat getötet. Die Regierungskoalition konnte bei der Oberhauswahl zwei Tage später einen klaren Sieg davontragen. Daher richtet sich nun die Aufmerksamkeit darauf, welchen Einfluss der diesmalige Rauchbombenanschlag auf die kommenden Wahlen haben wird.