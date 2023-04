Indonesien stellt angesichts angespannter Lage um Taiwan Evakuierungsplan für 350.000 Landsleute in Taiwan auf

ⓒ Getty Images BankIndonesien bereitet angesichts der angespannten Lage um Taiwan einen Plan zur Evakuierung seiner 350.000 Landsleute in Taiwan vor. Nach gestrigen Berichten taiwanesischer Zeitungen wie „United Daily News“ und „Liberty Times“ teilte dies Judha Nugraha, Direktor des Zivilschutzbüros des indonesischen Außenministeriums, in einem vor wenigen Tagen durchgeführten Interview mit der indonesischen Tageszeitung „Kompas“ mit.





Danach beobachte die indonesische Regierung laufend die Lage um Taiwan und habe in Zusammenarbeit mit dem indonesischen Wirtschafts- und Handelsvertretungsbüro in Taiwan einen Notfallplan ausgearbeitet, um sich auf verschiedene Möglichkeiten gefasst zu machen. Nugraha erklärte, dass gegenwärtig rund 500.000 indonesische Staatsbürger in ostasiatischen Ländern und Regionen wie Taiwan, Hongkong, Japan und Südkorea leben. 350.000 davon arbeiten in Fabriken sowie auf Fischereischiffen Taiwans.





Die indonesische Regierung brauchte etwa einen Monat, um 1.000 Indonesier aus der mit Russland im Krieg befindlichen Ukraine zu evakuieren. Verglichen damit werde die Evakuierung der indonesischen Staatsbürger aus dem Inselstaat Taiwan sehr kompliziert sein, weil sie entweder auf dem See- oder Luftweg befördert werden müssen.





Die Gewässer und der Luftraum um Taiwan sind auch für die indonesische Wirtschaft von großer Bedeutung. Das gesamte Exportvolumen Indonesiens lag im Jahr 2021 bei 228 Milliarden US-Dollar. 83 Milliarden Dollar davon waren Exporte nach Taiwan, und dieser Wert entspricht 7 Prozent des indonesischen Bruttoinlandsproduktes.