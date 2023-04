Kim Seon-ho feiert im Juni mit „The Childe” Kinodebüt

Im Juni wird der neue Film des Regisseurs Park Hoon-jung „The Childe“ ins Kino kommen.





Der Film, eine Mischung aus Film noir und Action, erzählt die Geschichte des Boxers Marco, der mit allen Mitteln Geld verdienen will, und von Childe, einem mysteriösen Mann, der Marco verfolgt.





Die Rolle von Childe wird von Kim Seon-ho gespielt, der damit nach seinem Debüt als Theaterschauspieler im Jahr 2009 erstmals in einem Spielfilm zu sehen ist. Kim hatte 2021 wegen Kritik an seinem Privatleben fast alle Engagements für Film und Fernsehen abgesagt. Für den Film „The Childe“ stand er aber wie geplant vor der Kamera. Der Regisseur Park Hoon-jung, der mit Filmen wie „New World“ und „The Witch“ viele Fans gewann, setzt auch in seinem neuen Film „Tyrant“, dessen Dreharbeiten am Jahresanfang begannen, auf die Dienste von Kim Seon-ho, der eine der Hauptrollen übernimmt. Wann dieser Streifen in die Kinos kommt, steht noch nicht fest.