Popsänger Tei wird im Mai heiraten

Der südkoreanische Popsänger Tei (40, bürgerlich: Kim Ho-gyeong) heiratet am 29. Mai seine nichtprominente Freundin. Dies gab seine Managementagentur FUNhan Entertainment am 17. April bekannt. Auch der Sänger teilte an dem Tag auf der Seite seiner Fangemeinschaft mit, dass er mit seiner Freundin, mit der er seit sechs Jahren zusammen ist, nun den Bund fürs Leben schließen will.





Tei debütierte 2004 als Balladen-Sänger, veröffentlichte bis 2010 sechs Studioalben und zeichnet für mehrere Hits verantwortlich. Seit 2012 ist er außerdem als Musicalschauspieler aktiv. Im vergangenen Jahr war er mit „Monologue“ auf vorderen Plätzen der Hitparaden zu finden. Es handelte sich um ein Remake eines Songs der Boygroup Buzz, die 2003 debütiert hatte.