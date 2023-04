Fünf südkoreanische Filme werden beim Beijing International Film Festival gezeigt

ⓒ Twinplus Partners

Beim 13. Beijing International Film Festival BJIFF, das vom 22. bis 29. April stattfindet, werden fünf südkoreanische Filme vorgeführt. Der Film „Next Sohee“ der Regisseurin Jung Juri aus dem Jahr 2022 und die südkoreanisch-singapurische Gemeinschaftsproduktion „Ajoomma“ des singapurischen Regisseurs He Shuming werden in der Kategorie „Special-B&R Asian Vision Lenovo Special Presentation“ vorgestellt. Der Film „Poetry“ des Regisseurs Lee Chang-dong aus dem Jahr 2010 wird in der Kategorie „Restored Classics“ gezeigt. In der Sektion „Dimension“ werden dann noch zwei Filme des Regisseurs Hong Sang-soo „Walk up“ (2022) und „In the Water“ (2023) zu sehen sein. Für die Hauptwettbewerbskategorie, in der insgesamt 15 Filme gezeigt werden, wurden diesmal jedoch keine koreanischen Filme ausgewählt.





Beim BJIFF wurden 2019 sieben, 2020 fünf, 2021 drei und 2022 zwei südkoreanische Filme vorgestellt.