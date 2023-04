Südkorea wird Zweiter bei Eiskunstlauf-Teamwettbewerb World Team Trophy

ⓒ YONHAP NewsDie südkoreanische Auswahl hat beim Eiskunstlauf-Teamwettbewerb World Team Trophy in Tokio in der Gesamtwertung den zweiten Platz belegt. Mit insgesamt 95 Punkten gewann die Mannschaft die Silbermedaille. Sieger wurden die USA, Bronze ging an die Heimmannschaft Japan.





Vor dem Wettbewerb zählten die südkoreanischen Eiskunstläufer wegen ihrer Schwäche in den Disziplinen Eistanz und Paarlauf nicht zum Kreis der Medaillenanwärter. Die fehlenden Punkte konnten sie jedoch durch herausragende Leistungen im Einzel und in der Kür wettmachen.





Bei den Männern belegte Cha Jun-hwan mit 101,33 Platz zwei im Kurzprogramm. Als erster koreanischer Eiskunstläufer übertraf er damit die Marke von 100 Punkten. In der Kür erreichte er mit 187,82 Punkten die beste Platzierung.





Bei den Frauen erhielt Lee Hae-in die höchste Punktzahl, sowohl im Kurzprogramm als auch in der Kür. Ihr Kurzprogramm wurde mit 76,90 Punkten und ihre Kür mit 147,32 Punkten bewertet. Beides sind ihre persönlichen Bestleistungen.





Die südkoreanischen Eiskunstläufer waren mit einem durchschnittlichen Alter von 20 Jahren die Jüngsten unter den sechs teilnehmenden Ländern, dies waren neben Südkorea die USA, Japan, Italien, Kanada und Frankreich.





Die World Team Trophy ist ein von der Internationalen Eislaufunion veranstalteter Eiskunstlauf-Teamwettbewerb zum Abschluss der Eiskunstlaufsaison. Erstmals ausgetragen wurde der Wettbewerb im April 2009 in Tokio. Teilnehmer sind die sechs besten Nationen der Saison.