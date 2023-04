Schuluniformen in Korea

ⓒ Getty Images BankSchulkinder kann man in Korea leicht an ihrer Schuluniform erkennen und unterscheiden. Vor über hundert Jahren an Mädchenschulen eingeführt und ähnlich wie der traditionelle, bunte Hanbok gestaltet wurden die Röcke im Lauf der Zeit immer kürzer und es kamen, wie bei den Jungs, Krawatte und Sakko hinzu. Ein ganzer Satz Schuluniform besteht normalerweise aus Sommer- und Winterkleidung, plus kurze und lange Sportsachen, aber ohne Schuhe. Die Jugendlichen wachsen schnell heraus, und nach der Mittelschule muss der komplette Satz sowieso für die High School ausgetauscht werden. Privatschulen lassen ihre Uniformen gern von bekannten Designern kreieren. Das alles macht die Kleidung nicht gerade günstig. Weder Eltern noch SchülerInnen sind i.d.R. begeistert darüber. Trotzdem sind Schuluniformen stark im Trend, besonders bei jungen Erwachsenen, die eigentlich längst herausgewachsen sein sollten. Woher kommt das?