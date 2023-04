Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images BankEin neu entstandenes Wort zog die Aufmerksamkeit vieler Netzbürger auf sich. Es ist das Wort „Halmaennial“. Das Kofferwort setzt sich aus dem koreanischen Wort Halmae, einem Dialekt von Halmeoni für Oma oder ältere Frau, und dem englischen Wort Millennial zusammen. Derzeit findet ein sogenannter Halmaennial-Trend rasche Verbreitung, und mit dem Wort werden alte, vielleicht von der Oma-Generation genossene Produkte und Trends definiert, die bei jungen Menschen von heute in Mode sind.

Halmaennial steht damit mit dem Retro-Trend in engem Zusammenhang. Auch die große Beliebtheit der Yakgwa genannten traditionellen koreanischen Honigkekse bei jungen Menschen zurzeit hat mit dem Halmaennial-Trend zu tun. Früher dachten viele, dass diese Art traditionelle Kekse nur von älteren Menschen gern genossen werde, aber viele junge Menschen finden seit kurzem großen Gefallen an Yakgwa und stehen auch vor bekannten Yakgwa-Läden stundenlang Schlange.

Die große Beliebtheit von Yakgwa hat nun dazu geführt, dass auch eine Convenience-Store-Kette in Zusammenarbeit mit einem bekannten Dessert-Café im Seouler Stadtteil Apgujeong-dong Yakgwa-Kekse auf den Markt gebracht hat. Angaben der Kette CU zufolge war die erste Charge von 100.000 Stück Yakgwa-Kekse nach fünf Tagen ausverkauft. Ursprünglich sei Yakgwa für eine Süßigkeit für ältere Menschen gehalten worden. Dieses Produkt habe jedoch bei der jungen Generation starken Absatz gefunden.

Die Altersschichten der Kunden, die bei der Kette CU die Yakgwa-Kekse gekauft haben, wurden analysiert, und danach machten die 20er einen Anteil von 40,9 Prozent und die 30er einen Anteil von 42,2 Prozent aus. Das heißt, dass 8 von 10 Kunden jungen Menschen in ihren 20ern und 30ern waren. Der Anteil der Kunden über 50 Jahre, die als der Hauptkundenkreis von Yakgwa vermutet werden, betrug nicht einmal 5 Prozent.





Das Interesse der Netzbürger weckte in den letzten Tagen auch das Suchwort „Druckerei für ein einziges Buchexemplar“. Für dieses Suchwort interessierten sich vor allem viele Buchliebhaber. Es gibt Leser, die vergriffene Bücher kaufen wollen, aber diese selbst auf dem Gebrauchtwarenmarkt nicht finden können. Für solche Leser bietet die Online-Buchhandlungskette Aladin den Service „Druckerei für ein einziges Buchexemplar“ an.

Der Service wurde am 28. März probeweise gestartet. Die Online-Buchhandlung hat von den Lesern Anträge für vergriffene Bücher, die sie gern drucken lassen möchten, als Kommentare auf ihrer Webseite angenommen. Der Service stößt auf so große Resonanz, dass bisher rund 3.900 Kommentare angehängt worden sind. Aladin ist nun der Ansicht, dass eine ausreichende Nachfrage besteht, und will den Service erweitern.

Im Rahmen dieses Service werden auf dem Markt vergriffene Bücher auf Bestellung gedruckt. Aber nicht alle Bücher sind davon betroffen. Es muss in Verlagen keinen Vorrat mehr geben, der Verlag muss mit dem Autor einen Verkaufsvertrag geschlossen haben, und die Autoren müssen mit dem Service einverstanden sein.

Wegen dieser Bedingungen gibt es bislang lediglich insgesamt 10 Bücher, die man in der Druckerei als Einzelexemplar bestellen kann. Die Zahl der Nutzer des Service liegt bisher lediglich bei etwa 100. Die Online-Buchhandlung hat die Bücher, die auf Bestellung der Kunden gedruckt werden können, mit dem Wort „Einziges Buchexemplar“ gekennzeichnet.





Wir befinden uns inmitten des Frühlings. Bald werden die Temperaturen so weit steigen, dass wir Lust auf Eis und Bingsu bekommen. Bingsu ist ein Dessert aus gecrushtem Eis mit verschiedenen Toppings und Eisspezialitäten. Im Sommer essen viele gern diesen Nachtisch, um die Hitze zu vergessen.

Seit einigen Jahren gibt es auch von dieser Sommerspezialität eine noblere, das heißt auch teurere Version, die in Luxushotels angeboten wird. Viele junge Menschen, vor allem viele junge Frauen, besuchen im Frühling und Sommer gern Hotels, um die meistens mit der teuren tropischen Obstsorte Apfelmango garnierte Bingsu-Spezialität zu genießen. Nicht fehlen dürfen dann natürlich Fotos davon auf der eigenen Instagram-Seite.

Die große Beliebtheit der Hotel-Bingsu-Spezialitäten hat mit dem sogenannten Small-Luxury-Trend zu tun. Diese in Hotels angebotenen Bingsu-Spezialitäten sind dieses Jahr noch teurer geworden. Das Hotel Four Seasons bietet vom 1. Mai bis zum 30. September eine Schale Bingsu mit Apfelmango aus Jeju für 126.000 Won, umgerechnet rund 96 US-Dollar, an. Im vergangenen Jahr lag der Preis bei 96.000 Won, und das Angebot war das teuerste unter allen Bingsu-Angeboten von Luxushotels.

Der Preis ist aber in diesem Jahr noch weiter, um über 30 Prozent, gestiegen. Das Hotel Four Seasons ist damit das erste Fünf-Sterne-Luxushotel in Südkorea, das Apfelmango-Bingsu in der Preisklasse von über 100.000 Won anbietet. Nun sind die Netzbürger daran interessiert, ob auch andere Hotels mit Preiserhöhungen nachziehen werden. Im vergangenen Jahr hat das Hotel Lotte Seoul eine Schale Apfelmango-Bingsu für 88.000 Won und das Hotel Seoul Shilla für 83.000 Won angeboten.