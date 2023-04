Musik der Künstlertruppe Namsadang

Die Namsadang남사당 waren eine reisende Künstlertruppe, deren Hochzeit in der späten Joseon-Ära war. Dutzende Künstler, deren Anführer Kkokdusoi꼭두쇠 hieß, reisten durchs ganze Land und zeigten Kunststücke wie Tellerkreisen, Maskentanz, Seiltanz und Akrobatik. Im Gegenzug wurden sie mit Essen und Unterkunft versorgt und bekamen manchmal etwas Geld. Eigentlich bestand die Truppe nur aus Männern, doch das berühmteste Mitglied in der Geschichte der Namsadang war eine Frau namens Baudeok바우덕. Sie stieß mit nur fünf Jahren zu der Kompanie, und als sie 15 Jahre alt war, war sie so berühmt, dass die Truppe in Baudeok-Truppe umbenannt wurde. Baudeok war besonders gut im Seiltanz.





Gegen Ende der Joseon-Ära, als der Regent Heungseon Daewongun, Vater von König Gojong, den Palast Gyeongbokgung wieder aufbauen ließ, lud der Regent verschiedene Künstlertruppen ein, um die Arbeiter zu unterhalten. Auch die Baudeok-Truppe war unter ihnen und stach durch ihre atemberaubenden Kunststücke bald hervor. Der Regent war so beeindruckt von Baudeoks Talent, dass er ihr ein Jadeamulett für ihr Hutband gab, wie es eigentlich nur hochrangigen Adligen vorbehalten war.





Die Namsadang waren eine reisende Künstlertruppe, aber ihre Basis hatten sie in einem buddhistischen Tempel. Die Mitglieder verkauften Glücksbringer und Amulette, die vom Tempel hergestellt wurden, und baten um Spenden. Ein Teil der Einkünfte der Truppe gingen dann an den Tempel. Die Baudeok-Truppe hatte ihr Basislager im Cheongryongsa청룡사-Tempel in Anseong in der Provinz Gyeonggi-do. Baudeok war damals so beliebt, dass das folgende Lied über sie geschrieben wurde.





Geld kommt raus, wenn Baudeok aus Cheongryong in Anseong nur eine Trommel hält.

Geld strömt, wenn Baudeok aus Cheongryong in Anseong auf das Seil klettert.

Baudeok aus Cheongryong in Anseong geht mit dem Wind.





Leider starb Baudeok verfrüht mit Anfang 20. Ihr Grab und ein Schrein zu ihren Ehren befinden sich nahe des Tempels Cheongryongsa in Anseong.





Ein Programmpunkt der Namsadang-Truppe war ein Puppentheater mit dem Namen „Deolmi덜미“. Der Name Deolmi kam daher, dass die Puppen an ihrem Nacken gehalten und dirigiert werden, und Nacken heißt auf Koreanisch „Deolmi“. Die Hauptfiguren dieses Puppentheaters sind ein Dorfbeamter mit dem Nachnamen Park und seine Frau. Das Puppenspiel wird von Liedern begleitet, zum Beispiel ein Lied für einen Chor, das den Titel „Tteiru떼이루“ trägt und von den Clowns zu Beginn des Puppenspiels gesungen wurde. Eine weitere bekannte Passage ist die, in der die Hauptfigur an einer Falkenjagd des Gouverneurs von Pyongan teilnimmt.





Seiltanz, ein weiterer Bestandteil des Programms der Namsadang, wurde „Eoreum어름“ genannt. Dies bedeutet wörtlich „Eis“ und kommt daher, dass der Seiltanz so gefährlich ist, wie auf dünnem Eis zu laufen. Der Seiltänzer heißt „Eoreumsani어름산이“. Traditioneller koreanischer Seiltanz findet ungefähr drei Meter über der Erde statt, also viel niedriger als im Westen üblich. Doch das Seil ist nicht fest gespannt, sondern hängt recht locker, sodass der Seiltänzer schwingen und so verschiedene Kunststücke in der Luft durchführen kann. Ein weiteres Merkmal, dass den koreanischen Seiltanz von seinem westlichen Verwandten unterscheidet, ist die Interaktion mit dem Publikum. Unter dem Seil sitzen Musiker, die die Kunststücke des Seiltänzers musikalisch untermalen, und der Seiltänzer scherzt mit einem Clown am Boden und erklärt dem Publikum, was er tut.





Heute gilt ein junger Seiltänzer namens Nam Chang-dong남창동 als der Star des koreanischen Seiltanzes. Er begann mit nur acht Jahren mit seiner Kunst und ist nun Anfang 20. Er tritt oft mit seinem Vater Nam Hae-ung남해웅 auf, der Pansori-Sänger ist und die Rolle des Clowns am Boden übernimmt. Vater und Sohn bilden gemeinsam das Duo Ajae아재, dessen Lied “Walja Taryeong왈자타령” heißt und von Clowns handelt.





Musik:

- „Jultagi“, gespielt von Kim Juri Band

- „Tteiru“, „Pyeongyang Gamsa Maesanyang“, gesungen von Nam Gi-mun

- „Walja Taryeong“, gesungen von Ajae