Beliebtheit von Jin reißt trotz Abwesenheit nicht ab

ⓒ Big Hit Music

Jin ist schon 160 Tage lang der einflussreichste asiatische Influencer in den USA. Auch nach den jüngsten Veröffentlichungen von der Influencer Marketing Plattform Hype Auditor am 9. April ist Jin in der Kategorie „Asiatischer Mann“ auf den Spitzenplatz gekommen. Auf der gesamten Liste steht er auf Platz 15.

Der Sänger leistet bekanntlich derzeit seinen Wehrdienst ab, und hat seitdem nicht viele Texte auf seinen Instagram-Blog hochgeladen. Aber seine Beliebtheit und sein Einfluss haben in den USA nicht nachgelassen.

Jin wurde laut der Analyse-Firma von sozialen Netzwerken NetBase Quid der am häufigsten erwähnte Solo-Artist im Jahr 2022. Auch bei den Grammys im letzten Jahr wurde er von allen männlichen Künstlern am meisten genannt, das gleiche Bild zeigte sich bei den Billboard Music Awards.

Jin hat am 28. Oktober letzten Jahres seine erste Solo-Single „The Astronaut“ herausgegeben, die gleich auf Platz 51 von Billboard Hot 100 gekommen war. Die Single verkaufte sich natürlich über eine Million Mal und das Musikvideo ist äußerst gefragt. Das Lied wurde vom Musikmagazin Rolling Stone als eines der 100 besten Liedern des Jahres 2022 ausgewählt.