Eröffnungskonzert “K-Pop Super Live“ von Seoul Festa findet statt

Ab 30. April bis 7. Mai wird an verschiedenen Orten Seouls das Kulturfestival Seoul Festa veranstaltet. Zum Auftakt des Festivals soll ein Konzert mit dem Namen „K-Pop Super Live“ ausgetragen werden. „K-Pop Super Live“ fand im letzten Jahr erstmals statt. Dieses Mal sind berühmte Stars wie Oh My Girl, iKon, The Boyz, ATEEZ, STAYC, ENHYPEN, IVE, Kep123, p1Harmony und weitere eingeladen. Die K-Pop-Fans sind bereits sehr gespannt.

Das Hauptstadion im Olympiapark soll ab der zweiten Jahreshälfte modernisiert werden. „K-Pop Super Live“ wird also vorerst das letzte Konzert sein. Daher sind viele schon jetzt gespannt und können die Auftritte kaum erwarten.

Das Konzert wird bei KBS 2 live übertragen und über KBS World werden in 118 Ländern Aufzeichnungen zu sehen sein.

Als der Kartenvorverkauf begann, waren sie alle in nur fünf Minuten vergriffen. Etwa 36.000 Interessierte haben gleichzeitig die Buchungsseite aufgerufen. Die zweite Reservierung erfolgt am 21. April.