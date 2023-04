Erste Europa-Tour von NCT DREAM ein voller Erfolg

ⓒ SM Entertainment

Die Gruppe NCT DREAM hat ihre erste Europa-Tour erfolgreich hinter sich gebracht. Das britische Musikmagazin NME hat am 30. März einen Bericht geschrieben, dass die zweite Welttournee für NCT DREAM von großer Bedeutung sei. Das Lied „Candy“ passe wirklich gut zu dieser Gruppe, die entschlossen in die Zukunft blicke. Den Beginn stelle diese Konzerttour dar, was sehr interessant sei. Die Lieder „Beatbox“ und „Hot Sauce“ sind Hitsongs, wie sie nur NCT DREAM singen könnten. Daher wurden sie stark bejubelt, als sie diese vortrugen. Auch nach drei Stunden wurden die Mitglieder nicht müde, sondern waren voller Energie, was sehr beeindruckend sei.

Auch das Magazin CLASH war von NCT DREAM begeistert. Das Magazin BRISANT der ARD meinte, dass die Mitglieder während des Konzerts enthusiastisch gewesen seien. Man habe gut spüren können, dass die Sänger den Auftritt genießen. Sie würden außerdem wissen, wie man durch Auftritte ihre Fans glücklich machen könne. Ab 5. April treten sie in Nordamerika auf.