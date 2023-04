Koreas älteste Bibliothek im Tempel Haein-sa

ⓒ YONHAP NewsUm die Bibliotheken und ihre Nutzung zu fördern, wurde in Südkorea in den 1960ern die Woche vom 12.-18. April in Südkorea zur „Woche der Bibliotheken“ bestimmt, und dieses Jahr hat man am 12. April den ersten Tag der Bibliothek begangen.

Die ältesten Bibliotheken in Korea sind wohl die Hallen Janggyeong Panjeon im Tempel Haein-sa im Kreis Hapcheon in der Süd-Gyeongsang-Provinz. Denn hier wird bis heute seit 1488 die Sammlung der Druckstöcke der buddhistischen Schriftensammlung Tripitaka Koreana gelagert, die während der Goryeo-Zeit von 1236 bis 1251 hergestellt wurden und heute zum UNESCO-Welterbe gehören. Diese Aufbewahrungsstätte im Tempel war also eine Art Bibliothek für buddhistische Schriften.