Fifty Fifty beliebt mit “Cupid”

Die Beliebtheit der Girlgroup Fifty Fifty nimmt von Tag zu Tag zu. Das Lied „Cupid“ ihrer ersten Single “The Beginning: Cupid“ wurde bei Spotify über 20 Millionen Mal gehört. Damit haben die Sängerinnen es geschafft, von allen Girlgroups in kürzester Zeit seit dem Tag ihres Debüts diese Aufrufzahl zu erreichen.

Das Lied „Cupid“ kam auch gleich nach der Veröffentlichung in die Hot 100 von Billboard. Auch in den britischen Official Charts kann man diesen Song vorfinden.

Am 15. April konnte man dann bei TikTok ein kurzes Video sehen, das nur etwa 10 Sekunden lang war. In einem Restaurant in den USA wurde das Lied „Cupid“ gespielt und die Besucher sangen das Lied einfach mit. Auch stand ein Mann plötzlich auf und tanzte zum Lied. Man konnte die Beliebtheit und die Bekanntheit von Fifty Fifty daran gut erkennen.