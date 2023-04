Blackpink treten bei Coachella auf

ⓒ YG Entertainment

Die koreanische Girlgroup Blackpink ist am 15. April beim Musikfestival Coachella aufgetreten. Es war für sie das erste Mal, dass sie als Headliner teilnehmen konnten. Der Auftritt wurde auf YouTube live übertragen und auch koreanische Fans sahen zu, wie die Sängerinnen ihren Auftritt bestens absolvierten.

Nach diesem erfolgreichen Konzert kommentierten sie, dass ihr Traum in Erfüllung gegangen sei. Glücklich können die Girls definitiv sein, denn sie genießen derzeit internationale Beliebtheit.

Daher wollen sie in vier US-amerikanischen Städten zusätzliche Konzerte veranstalten. Dies gab ihre Agentur am 16. April bekannt. Im August wollen sie in New Jersey, Las Vegas, San Francisco und Los Angeles auf die Bühne treten. Eigentlich sollte die Nordamerika-Tour schon längst abgeschlossen sein. Geplant war anfangs, dass sie 2022 in sieben Städten 14 Konzerte veranstalten wollten. Aber nun werden es 18 Auftritte in zehn Orten sein.

Blackpink sind eben sehr gefragt.