CRAVITY feiern drittes Debütjahr

Die koreanische Boyband CRAVITY ist nun drei Jahre alt geworden. Genau am 14. April 2020 sind sie in die koreanische Musikszene eingetreten und haben sich inzwischen als eine der repräsentativen Gruppe der vierten Generation etabliert. Sie haben dies mit einer Reihe von erfolgreichen Liedern geschafft. Das Lied „Adrenaline“ aus dem ersten regulären Album hat sie zu einer erfolgreichen Gruppe gemacht. Mit dem Lied „Party Rock“ aus dem vierten Minialbum kamen sie auf den ersten Platz von Musiksendungen und wurden bei der Allgemeinheit bekannter. Das fünfte Minialbum vom März wurde von vielen ausländischen Medien wie Billboard und NME beleuchtet. Das Lied „Groovy“ hat einen eindrucksvollen Refrain mit einfacher Melodie, so dass man sich das Lied gut merken kann.

Die einzelnen Mitglieder von CRAVITY sind außerdem in verschiedenen TV-Shows tätig, so dass sie durch solche Aktivitäten ihre Gruppe noch bekannter machen können.

Es ist erst das dritte Jahr seit ihrem Debüt, aber CRAVITY sind bereits Weltstars. Sie wollen daher am 13. Mai ihre erste Welttournee in Seoul starten. Nach diesem Auftritt geht es dann nach Japan und in die USA.