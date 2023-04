Have a nice Day-Festival erfolgreich veranstaltet

ⓒ Mint Paper

Das erste Musikfestival im offenen Raum in diesem Jahr fand erfolgreich statt. Das „Have a nice Day“ Festival wurde am 16. April in Seoul ausgetragen. Bisher wurde dieses Konzert online oder in einer Konzerthalle veranstaltet. Aber erstmals nach vier Jahren wieder konnten die Besucher ein richtiges Musikfestival genießen.

Das Konzept des diesjährigen “Have a nice Day“-Festivals war Musik und Reise. Zu diesem Thema wurden die Bühnen dekoriert und die Besucher konnten Lieder von Stella Jang, Yun Ddan Ddan, Jung Seung Hwan und anderen Interpreten hören.

Da das Festival am Han-Fluss veranstaltet wurde, haben die Besucher Matten und etwas zu essen mitgebracht. Auch der Regen störte die Besucher nicht, denn fast alle Anwesenden hatten Regenschirme und -kleidung mitgebracht. Es war ein rundum gelungener Tag.