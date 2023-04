Wenn die Kamelien blühen (8) 사정이 있었겠지

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „사정이 있었겠지; sajeong-i isseotgetji“

Deutsch: „Er/Sie muss seine/ihre Gründe gehabt haben“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





사정 Nomen für „Gründe, Umstände, Verhältnisse“

-이 Postposition zur Betonung

있- Verbstamm des Verbs 있다 für „vorhanden sein“

-었- Vergangenheitsinfix

-겠- Infix zur Formulierung einer Vermutung, Annahme oder von Zukunftsformen

-지 nicht-höfliche Aussagenendung





Der Ausdruck „사정이 있었겠지“ bedeutet wortwörtlich so viel wie „Müssen wohl Gründe vorhanden gewesen sein“. Eine Person hält ihr Versprechen nicht ein oder tut etwas, das bei den meisten auf Unverständnis stößt bzw. aus ihrer Sicht nicht vorteilhaft erscheint. Da der Sprecher (und die anderen Gesprächspartner) den wahren Hintergrund nicht kennt, möchte er aber keine voreiligen Schlüsse ziehen. Stattdessen versucht er Verständnis für die Handlung dieser Person aufzubringen und nimmt erst einmal an, dass es einen plausiblen Grund dafür gegeben haben muss. Diese Annahme wird mit dem vorliegenden Ausdruck geäußert, der also in diesem Sinne mit „Er/Sie muss seine/ihre Gründe gehabt haben“ übersetzt werden kann.

Höflicher kann man den Ausdruck formulieren, wenn man am Ende noch das Höflichkeitssuffix -요 anhängt: 사정이 있었겠지요.





Ergänzungen

