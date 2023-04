Asien leidet unter beispielloser Hitzewelle

ⓒ Getty Images BankAsien wird von einer extremen Hitze geplagt. In einigen Gebieten zeigt das Thermometer schon über 40 Grad Celsius, obwohl es erst April ist. In Indien gibt es Dutzende von Hitzetoten. Laut AP News warnte die thailändische Regierung die Menschen im ganzen Land, einschließlich der Hauptstadt Bangkok, möglichst im Innenraum zu bleiben. In Bangkok gab es die Vorhersage, dass die gefühlte Temperatur bei 50,2 Grad Celsius liegen wird.





In der Provinz Tak im Westen Thailands stieg das Quecksilber am 15. April auf 45,4 Grad Celsius. In der Stadt Kalewa im Nordwesten Myanmars kletterte die Temperatur bis auf 44 Grad und in der Stadt Luang Prabang in Laos bis auf 42,7 Grad Celsius. Damit wurde an allen Orten die höchste April-Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichnet. Auch in südwestasiatischen Ländern wie Indien, Pakistan, Nepal und Bangladesch zeigt das Thermometer seit Tagen um die 40 Grad Celsius an.





In Indien sind bei einer Veranstaltung im Freien am 16. April in der Stadt Navi Mumbai mindestens 11 Menschen an einem Hitzschlag gestorben. In der Stadt Mumbai sind bei einer Veranstaltung mit rund einer Million Besuchern 50 bis 60 Menschen wegen Hitzschlags in ein Krankenhaus gebracht worden. In einigen Regionen Indiens wurden wegen der Hitzewelle die Schulen geschlossen.





Der Klimatologe und Wetterhistoriker Maximiliano Herrera bezeichnete die diesmalige Hitzewelle in Asien als „monströse Hitzewelle wie keine zuvor“. Die Folgen der „Monster“-Hitzewelle bekommen auch Korea und Japan zu spüren. Beide Länder in Ostasien erleben zurzeit im Frühling ungewöhnlich hohe Temperaturen von fast 30 Grad Celsius. Auch in China stieg das Quecksilber vielerorts bis auf über 35 Grad Celsius, und damit wurde der Temperatur-Rekord im April gebrochen. In Seoul stieg am 19. April die Temperatur bis auf 28,4 Grad. Damit war dieser Tag der bisher zweitheißeste Tag im April.