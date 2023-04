Taiwan plant erstmals Übungen von Reservistinnen

ⓒ Getty Images BankAngesichts der wachsenden Bedrohung durch China will Taiwan im nächsten Monat erstmals auch Frauen an einer Reservisten-Übung teilnehmen lassen. Dies berichteten taiwanesische Medien wie „United Daily News“ am 24. April. Laut dem Bericht gab ein Angehöriger der taiwanesischen Armee zu erkennen, dass die erste Reservistinnen-Übung am 8. Mai in der militärischen Operationszone im Bezirk Bade in der Stadt Taoyuan im Norden Taiwans stattfindet.





Die betroffenen Reservistinnen werden entsprechend dem alten Reservisten-System alle zwei Jahre einmal für fünf bis sieben Tage Übungen absolvieren. Das Training ist für Männer und Frauen gleich. Beide Geschlechter werden aber getrennte Unterkünfte, Toiletten und Duschräume nutzen. Die Zahl der taiwanesischen Männer, die dazu verpflichtet sind, Reservisten-Übungen zu absolvieren, beträgt insgesamt 118.000.





Für etwa 96.000 gilt das alte System, bei dem man alle zwei Jahre einmal für fünf bis sieben Tage an den Übungen teilnehmen muss. Vom neuen System, bei dem man einmal im Jahr 14 Tage für Reservisten-Übungen mobilisiert wird, sind 22.000 Männer betroffen. Bisher wird man bis zu acht Jahren nach der Entlassung aus dem Wehrdienst zu Reservisten-Übungen mobilisiert. Das taiwanesische Verteidigungsministerium will die Grenze bis auf 15 Jahre nach der Entlassung aus dem Wehrdienst erhöhen und dadurch die Zahl der Reservisten von 120.000 auf 260.000 und die Zahl der Reservisten-Brigaden von herkömmlich sieben auf zwölf steigern.





Taiwan hatte vor wenigen Monaten verkündet, dass die Dauer des verpflichtenden Wehrdienstes für Männer von dem Hintergrund der wachsenden Bedrohung durch China von vier Monaten auf ein Jahr erhöht wird. Der Inselstaat beschloss auch, für die Verstärkung der Kampffähigkeiten seiner Armee ab diesem Jahr Frauen ebenfalls an Reservisten-Übungen teilnehmen zu lassen.