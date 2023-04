Cho Yong-pil veröffentlicht neue Single

ⓒ YPC

Cho Yong-pil, der als eine lebende Legende der südkoreanischen Popszene gilt, hat am heutigen 26. April ein neues Single-Album mit dem Titel „Road to 20 – Prelude 2“ veröffentlicht. Die Single kündigt faktisch die Veröffentlichung seines 20. Longplayers gegen Ende dieses Jahres an.

Im vergangenen November erschien unter dem Titel „Road to 20 – Prelude 1“ das erste Single-Album für das angekündigte 20. Album. Es enthielt die zwei Songs „Moment“ und „Like Serengeti“, es waren neue Songs, die Cho nach neun Jahren ohne Neuveröffentlichung herausgebracht hatte.

Cho wird außerdem am 13. Mai im Olympiastadion in Seoul ein Konzert geben und nach fünf Jahren wieder mit einem Solo-Konzert dem Publikum begegnen.