Südkoreas Film „Next Sohee“ erhält weitere Auszeichnungen im Ausland

Der südkoreanische Film „Next Sohee“ der Regisseurin Jung Ju-ri mit Bae Doo-na und Kim Si-eun in den Hauptrollen wurde bei den 75. Filmfestspielen von Cannes im vergangenen Jahr als erster Film aus Südkorea in der Sektion „International Critics´ Week“ als Abschlussfilm gezeigt. Der Film hat bereits mehrere Auszeichnungen im Ausland erhalten. Nun kommen drei weitere Preise hinzu.

Die für den Auslandsvertrieb des Films zuständige Firma „Finecut“ teilte am 25. April mit, dass der Film beim 45. Créteil International Women´s Film Festival in der Sektion „Junges Publikum“ den von einer aus Jugendlichen bestehenden Jury vergebenen Preis „Graine de Cinéphage“ erhalten hat. Beim 3. Festival du film policier Reims Polar und auch bei dem seit 21 Jahren bestehenden Florence Korea Film Fest wurde der Film jeweils mit dem Jury-Preis ausgezeichnet.

Der Film „Next Sohee“ feierte am 5. April in Frankreich den Kinostart und erntet sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum positive Kritik. Er lockte in der zweiten Woche nach seinem Kinostart rund 52.000 französische Zuschauer ins Kino, so dass angesichts der hohen Zuschauerzahl die Zahl der Vorführungssäle erweitert wurde.