Lee Kang-in trifft für RCD Mallorca erstmals doppelt

ⓒ YONHAP NewsDer für den RCD Mallorca spielende südkoreanische Fußballspieler Lee Kang-in hat erstmals seit seinem Debüt in der Profiliga, doppelt getroffen.





Am 30. Spieltag der spanischen Primera Division gegen FC Getafe absolvierte Lee Kang-in die gesamte Spielzeit. Der Mittelfeldspieler traf in der 56. Minute mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, in die Tormitte und traf zum Gleichstand. In der 64. Minute traf Teamkollege Antonio Raíllo zum 2:1. Lee Kang-in baute dann die Tordifferenz noch weiter aus. In der Verlängerung traf er mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte und besiegelte den 3:1-Sieg für RCD Mallorca.





Lee Kang-in hatte im Juli 2021 bei den Gruppenspielen der olympischen Spiele in Tokio zwei Treffer in einem Spiel erzielt. Es ist jedoch das erste Mal, dass er in in einem Ligaspiel im Profi-Fußball einen Doppelpack ezielte.





Die Primera Division der La Liga wählte ihn zum besten Spieler des Spiels. Die Website für Fußball-Statistiken Whosdotcom verlieh ihm 8,55 Punkte. So viele Punkte bekam sonst kein Spieler der beiden Mannschaften. Whosdotcom zufolge habe Lee Kang-in insgesamt drei Mal aufs gegnerische Tor geschossen und zwei gefährliche Pässe gespielt, die zu einem Treffer hätten führen können.