Rugby-Herren gewinnen erstmals Spiel bei Sevens Challenger Series

Die zweite Garde des Nationalteams gewann beim ersten Turnier der Serie im südafrikanischen Stellenbosch im Spiel um den elften Platz gegen Jamaika mit 12:5.





Jamaika spielte offensiv und ging in der dritten Minute in Führung. Nachdem jedoch zwei Spieler der jamaikanischen Mannschaft wegen Foulspiels vom Platz geschickt worden waren, konnte Kim Eui-tae mit einem Versuch kurz vor Halbzeitende den Gleichstand herstellen. Ein Versuch ist die häufigste Art, um im Rugby Punkte zu erzielen. Er wird erfolgreich ausgeführt, wenn ein Spieler den Ball im gegnerischen Feld ablegt oder gleichzeitig einen Torpfosten und den Boden berührt. Chang Hyeon-gu führte einen sogenannten Conversion Kick erfolgreich aus und drehte das Spiel zu einem 7:5 für Südkorea um. In der zweiten Spielzeit führte Kim Jae-won nach einem engen Schlagabtausch einen Versuch erfolgreich aus und besiegelte den 12:5-Sieg für Südkorea.





Südkorea holte sich damit den ersten Spielsieg überhaupt bei den Challenger Series. Im vergangenen Jahr hatte die Mannschaft bei den Challenger Series erstmals teilgenommen und alle fünf Spiele verloren. Der Vorsitzende des koreanischen Rugby-Verbands Choi Yoon sagte, er melde den ersten Spielsieg der Mannschaft und er freue sich darüber, dass die Entwicklung des koreanischen Rugby dank einer Systematisierung erste Früchte trage.





Die World Rugby Sevens Challenger Series ist eine jährliche Serie internationaler 7er-Rugby-Turniere. Sie ist die zweite Wettbewerbsstufe nach der World Rugby Sevens. Der Sieger rückt in die erste Wettbewerbsstufe World Rugby Sevens vor. Beim zweiten Turnier, das vom 28. bis 30. April stattfindet, spielt Südkorea mit Deutschland, Uganda und Brasilien in der Gruppe B.