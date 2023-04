Ausstellung mit Fotoaufnahmen über den Krieg in der Ukraine

ⓒ Getty Images BankSeit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist über ein Jahr vergangen. Städte sind zerstört, die Zivilbevölkerung ist immer noch auf der Flucht und die Schrecken des Krieges dauern an.

Kim Sang-hoon, ein auf Konfliktgebiete spezialisierter Fotograf und Professor für Design an der Gangwon Universität, hat sich trotz der gefährlichen Lage an die Front des Ukraine-Krieges begeben. Er verbrachte einen Monat in Kiew und im Donbas und hielt die Leiden des Krieges mit seiner Kamera fest. Seine Fotografien wurden neulich in einer Galerie im Seouler Stadtbezirk Jongno in einer Ausstellung mit dem Titel „Alltag gewordener Krieg, ein Jahr seit dem Angriff auf die Ukraine“ gezeigt.

Auch viele in Korea lebende Menschen aus der Ukraine hatten die Ausstellung besucht. Sie blieben besonders lange vor jedem einzelnen Bild stehen, Bilder, die sie an ihre eigene Tragik und das ihrer Familie erinnerten.