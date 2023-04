Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images BankDas Interesse der Netzbürger weckte die Nachricht, dass im Zuge des Wandels der Corona-Pandemie zu einer Endemie die Zahl der ausländischen Besucher der südkoreanischen Ferieninsel Jeju stark gestiegen ist.

Laut der Provinzverwaltung von Jeju haben in diesem Jahr bis 23. April rund 89.000 ausländische Touristen die Insel Jeju besucht. Im selben Vorjahreszeitraum, in dem Auslandsreisen in verschiedenen Ländern wegen der Pandemie eingeschränkt waren, lag die Zahl bei etwa 13.200. Damit ist die Zahl der ausländischen Besucher um das 6,8-fache gestiegen.

Nach Staatsangehörigkeit betrachtet, haben in diesem Jahr bisher rund 15.660 chinesische Touristen die südkoreanische Ferieninsel besucht. Verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum ist diese Zahl mehr als zehnmal so hoch. Die Zahl der japanischen Jeju-Besucher ist mit etwa 5.300 gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um über das 14-fache gestiegen. Etwa 11.300 Ausländer kamen aus verschiedenen anderen Ländern.

Gegenwärtig gibt es insgesamt 82 Flüge in der Woche zwischen Jeju und 9 ausländischen Städten wie Osaka in Japan, Nanjing und Shanghai in China, Hongkong, Taipeh, Bangkok und Singapur. Während der Pandemie gab es in einer Woche lediglich 26 Flüge auf vier Strecken. Viele Netzbürger hoffen auf eine schnelle und vollständige Erholung des Reisegeschäfts auf Jeju, einem der wichtigsten südkoreanischen Reiseziele für ausländische Touristen.





Bei den Netzbürgern sorgte in den letzten Tagen auch ein an einem Berg in Daegu gemachtes Foto, das anscheinend ein Bärenjunges zeigen soll, für viel Gesprächsstoff. In der Großstadt Daegu gab es Anfang dieser Woche eine Meldung eines Bürgers, der auf einem Wanderweg des Berges Palgong-san im Stadtteil Ost ein Bärenjunges gesehen haben soll.

Die Meldung wurde am 24. April gegen 6:00 Uhr morgens beim Büro des Naturparks Palgong-san gemacht. Der Bürger teilte mit, dass er ein Bärenjunges gesehen habe, und schickte auch ein Foto. Das Umwelt-Amt der Stadt leitete das Foto an das südliche Zentrum des Nationalpark-Instituts für Artenschutz weiter. Dortige Experten waren sich aber recht schnell sicher, dass es sich um einen Dachs gehandelt habe.

Denn das abgelichtete Tier habe anders als Bären weiße Ohrenspitzen und kleinere Pfoten gehabt. Die Experten räumten aber ein, dass man den Dachs je nach Blickwinkel irrtümlicherweise für einen Bären halten könnte. Bislang sei außerdem nichts darüber bekannt gewesen, dass am Berg Palgong-san Bären leben.

Viele Netzbürger, die das im Internet kursierende Foto betrachteten, meinten ebenfalls, dass sie gleich an einen Bären gedacht hätten und bestimmt vor Schock fast umgefallen wären, wenn ihnen bei der Wanderung ein solches Tier vor die Nase gelaufen wäre.





Bei vielen Netzbürgern im Gespräch war auch Legoland Korea. Viele gaben Legoland Korea ins Suchfenster ein, um nach näheren Informationen zu suchen. Denn es gab den Bericht, dass dieser Lego-Themenpark als erster seiner Art weltweit nun auch in den Abendstunden geöffnet sein werde.

Legoland Korea gab am 24. April bekannt, dass es als erstes weltweit vom 28. April bis zum 29. Oktober dieses Jahres freitags, samstags und sonntags sowie an Feiertagen bis 21 Uhr öffnen wird. Bei dieser Entscheidung wurde der Lebensstil der Südkoreaner, die anders als zum Beispiel bei Menschen in Europa bis spät in die Nacht hinein unterwegs sind, berücksichtigt. Der Themenpark in Chuncheon in der Provinz Gangwon will während der abendlichen Betriebsstunden vielfältige Veranstaltungen vorstellen, die sowohl von Kindern und Jugendlichen als auch von Erwachsenen genossen werden können.

Dazu gehört vor allem eine K-Pop-Tanz-Show für Familien, die von einem Feuerwerk gekrönt wird. Eine Tanz-Show mit Feuerwerk gibt es an fünf Tagen im Mai, und das Feuerwerk dauert von 20 Uhr an 20 Minuten lang. Neu im Programm ist auch ´New Kids on the Bricks´, eine Art DJ-Party für Familien. Unter den Teilnehmern werden Geschenke wie Snack-Coupons und eine Lego-Lucky-Box verlost.

Der Themenpark hat mit der Einführung der Abendöffnungssaison auch eine neue Nachmittags-Freikarte eingeführt, mit der man statt herkömmlich bis zu vier Stunden bis zu sechs Stunden den Park mit seinen zahlreichen Attraktionen frei nutzen kann. Sowohl für Erwachsene als auch für Kinder kostet eine Nachmittags-Freikarte 38.000 Won, umgerechnet rund 28,40 Dollar. Auch die Besucher mit einer Jahres- oder einer Tageskarte können den Park in den Abendstunden genießen. Viele Netzbürger zeigen großes Interesse an den am kommenden Wochenende startenden verlängerten Öffnungszeiten von Legoland Korea und wollen einen Besuch planen.