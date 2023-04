Lieder über unsterbliche Liebe

Ein Gelehrter namens Lim Je임제 aus der mittleren Joseon-Ära war für seine Schreibkunst berühmt. Doch er war auch ein junger Mann aus bestem Hause, kulturell sehr gebildet und den vergnüglichen Seiten des Lebens nicht abgeneigt. Eines Tages war er auf seinem Weg in die Pyeongan-Provinz, um dort als Regierungsbeamter zu dienen. Da suchte er das Grab von Hwang Jin-i황진이 auf, einer der berühmtesten Gisaeng, also Unterhaltungskünstlerinnen, des Landes. Er schrieb ein Gedicht zu ihren Ehren und bot es an ihrem Grab gemeinsam mit einem alkoholischen Trank dar. Als die Nachricht davon die Hauptstadt erreichte, war er seinen Posten los, noch bevor er an seinem Ziel angekommen war. Ein anderes Mal gab er einer jungen Gisaeng einen Fächer mit einem Gedicht, das wie folgt lautete:





Wundere dich nicht, dass ich dir mitten im Winter einen Fächer gebe.

Du bist noch zu jung, um das zu verstehen,

aber wenn dein Herz mitten in der Nacht vor Liebeskummer brennt,

wird dir heißer sein als in der drückenden Hitze des Junis.





Auch für eine Gisaeng mit dem Namen Hanu, was „kalter Regen“ bedeutet, schrieb er ein Gedicht. Das Gedicht wird bis heute gesungen.





Der Nordhimmel war klar, also ging ich ohne Regenschutz.

Nun schneit es in den Bergen und regnet in den Feldern.

Da ich vom kalten Regen durchnässt bin, werde ich im Schlaf wohl frieren.





Als sie dieses Gedicht hörte, antwortete Hanu mit einem eigenen Gedicht.





Warum würdest du im Schlaf frieren? Wie würdest du im Schlaf frieren?

Warum würdest du im Schlaf frieren, wenn du bestickte Kissen und eine grüne Decke hast?

Da du heute vom kalten Regen durchnässt bist, werde ich dich vor dem Schlaf aufwärmen.





„Bi’ikyeonri비익연리” ist ein koreanischer Ausdruck für ewige Liebe. Bi’ikjo비익조 bezeichnet ein mythisches Vogelpaar, bei dem das Männchen und das Weibchen jeweils nur einen Flügel und ein Auge haben. Das Paar kann also nur fliegen, wenn beide zusammen sind. Yeonriji연리지 bezieht sich auf zwei Bäume aus unterschiedlichen Wurzeln, die später zu einem Baum zusammenwachsen. Beide Kreaturen symbolisieren die ewige Liebe eines verheirateten Paares wie auch die Hingabe zwischen Eltern und ihren Kindern.

Sie tauchen auch in einem Gedicht aus der chinesischen Tang-Dynastie auf, in dem die Liebe zwischen Kaiser Xuanzong und seiner Gemahlin Yang Guifei mit Bi’ikjo und Yeonriji verglichen wird. Das Lied „Bi’ikyeonri“ aus dem Soundtrack der Fernsehserie „Chuno: Die Sklavenjäger“ thematisiert eine Liebe, die alle Schwierigkeiten überwinden kann, indem es die Fantasiefigur des Bi’ikjo und das mysteriöse Naturphänomen der Zwillingsbäume heraufbeschwört.

Ein weiteres Lied diese Woche ist ein Gagok für eine Sängerin mit dem Titel „Ich habe meine Liebe festgebunden“. Manchmal kann es Angst machen, jemanden zu lieben, und man muss sich entscheiden zwischen einem Leben frei von einengenden Beziehungen und einem Leben voller Opfer für die Menschen, die einem wichtig sind. Die Hauptfigur in diesem Stück entscheidet sich dafür, bei ihrem Geliebten zu bleiben und ihn auch nicht im Stich zu lassen, als sie vom Tode bedroht ist. Würden Sie die gleiche Entscheidung treffen, wenn Sie in einer solchen Situation wären?





Musik:

- „Der Nordhimmel ist klar“, gesungen von Brown Eyed Soul

-„Bi’ikyeonri“, Haegeum von Ccotbyeol

-„Ich habe meine Liebe festgebunden“, gesungen von Kim Yeong-gi, Geomungo von Lee Jae-hwa