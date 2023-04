Dicke Luft

ⓒ Getty Images BankIn den letzten Wochen kam es hierzulande mehrmals zum Alarm wegen erhöhter Werte gelben oder Feinstaubs in der Luft. Besonders im Frühjahr werden Mikropartikel gelblichen Sandes aus Wüstenregionen in China und der Mongolei bis nach Südkorea und darüber hinaus geweht. Ein großer Anteil der zunehmenden Luftverschmutzung stammt allerdings aus hausgemachten Emissionen aus Industrie und Straßenverkehr. Die Partikel im Mikrometer-Bereich gelangen ungefiltert in die Atemwege und können zu Reizungen führen und sogar Krebs auslösen. Eine beliebte Schutzmaßnahme dagegen sind Mund-Nasen-Masken wie in der Corona-Pandemie, und weil viele Leute sie tragen, besonders, wenn sie draußen unterwegs sind, könnte es den Anschein erwecken, dass die Maskenpflicht in Korea immer noch nicht aufgehoben wäre. Klären wir also auf!