Auswahlspiele für Baseballteam der Menschen mit Behinderung geplant

ⓒ Getty Images BankIn diesem Jahr findet das Welt-Baseballturnier für Menschen mit Behinderung „World Dream Baseball 2023“ statt. Die Spieler für die südkoreanische Auswahl werden in Wettkämpfen ermittelt, die ab Juli in Asan stattfinden.





Der koreanische Verband für Behinderten-Baseball und Softball teilte neulich mit, dass ab dem 15. Juli im Hanmaeum-Stadion in Asan sieben Mannschaften beim fünften Oulim Baseballwettbewerb der Menschen mit Behinderung im Turniermodus gegeneinander antreten werden. Bei den Wettkämpfen würden auch gleichzeitig die Nationalspieler für „World Dream Baseball“ ausgewählt. Der vom Verband und der Stadt Asan gemeinsam ausgetragene Wettkampf ist daher eine starke Motivation für die Spieler, ihr Bestes zu geben, um in die Nationalmannschaft zu kommen.





Die über die Wettkämpfe in die Nationalmannschaft gewählten 20 Spieler und drei Trainer werden an dem Welt-Baseballturnier für Menschen mit Behinderung „World Dream Baseball“ am 9.und 10. September im japanischen Nagoya teilnehmen.





Am World Dream Baseball nehmen fünf Länder teil. Dies sind Südkorea, Japan, die USA, Taiwan und Puerto Rico. Japan und die USA gelten, wie auch bei den World Baseball Classic, als die Favoriten. Das Turnier wurde von Japan, dem Sieger der ersten World Baseball Classic im Jahr 2006 vorgeschlagen und findet in diesem Jahr das fünfte Mal statt.





Bei den letzten „World Baseball Dream“ im Jahr 2018 hatte Japan ohne eine einzige Niederlage, den Titel gewonnen. Südkorea kam mit einem Spielsieg und drei Niederlagen auf Platz vier. Diesmal hofft Südkorea auf einen Podestplatz.