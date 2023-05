Tennisspieler Kwon Soon-woo muss French Open wegen Schulterverletzung absagen

ⓒ YONHAP NewsTennisspieler Kwon Soon-woo wird wegen einer Schulterverletzung nicht an den French Open teilnehmen.





Ein Vertreter seiner Agentur teilte mit, dass sich Kwons Schulterbeschwerden neulich aufgrund des intensiven Trainings verschlimmert hätten. Man sei zu der Einsicht gekommen, dass seine Rückkehr auf den Tennisplatz überhastet gewesen sei und entschieden, dass Kwon erst nach einer vollständigen Genesung wieder spielen werde. Bei den Ende Mai beginnenden French Open werde er daher nicht an den Start gehen.





Kwon Soon-woo hatte nach der Teilnahme am Tennisturnier Quatar Exxonmobil in Doha, Ende Februar, Schmerzen an der Schulter verspürt. Im März wurde in einem Krankenhaus in Seoul eine Schulterentzündung diagnostiziert. Nach der Behandlung war er nach Florida gereist, wo er sich seitdem erholte und sein Training fortsetzte. Mit dem Plan, direkt nach Europa zu fliegen und an den French Open teilzunehmen hatte der Tennisspieler zuletzt intensiver trainiert. Sein Zustand hatte sich dadurch verschlechtert, sodass er sein Training unterbrechen musste. Vor etwa einer Woche kehrte er nach Korea zurück, um seine Gesundheit genauer checken zu lassen und an einem Reha-Programm teilzunehmen.





Kwon Soon-woo ist der erste südkoreanische Tennisspieler, der bei zwei Turnieren der ATP-Tour im Einzel gesiegt hat. Im September 2021 gewann er erstmals bei den Astana Open. Im Januar gewann er den zweiten Wettbewerb des Adelaide International in Australien. Bei den Australian Open, dem ersten Majorturnier der Saison, schied er zwar nach der ersten Runde aus, leistete jedoch den entscheidenden Beitrag dafür, dass Südkorea beim Davis-Cup bis in die Endrunde kam. An den anschließenden Turnieren hatte er wegen seiner Schulterverletzung nicht teilgenommen.