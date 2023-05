Wenn die Kamelien blühen (9) 있으나 마나네

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „있으나 마나네; isseuna manane“

Deutsch: „Dann ist es ja egal, ob es das gibt oder nicht“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





있- Verbstamm des Verbs 있다 für „vorhanden sein“

-으나마나 Verbendung vergleichbar mit „egal, ob... oder nicht“

(das Ergebnis einer Handlung ist nicht viel anders als

wenn man diese Handlung nicht umgesetzt hätte)

-네 nicht-höfliche Satzendung, benutzt bei Feststellungen





Der Ausdruck „있으나마나네“ bedeutet wortwörtlich so viel wie „Dann ist es ja egal, ob vorhanden ist oder nicht“. Der Ausdruck wird verwendet, wenn jemand oder etwas anders als erwartet auf eine Situation keine Auswirkungen hat und daher nichts zu nützen scheint. Auch wenn es diese Person oder Sache nicht gegeben hätte, hätte es keinen großen Unterschied gemacht und im Ergebnis wäre alles gleich gewesen. In diesem Sinne wäre der Ausdruck natürlicher übersetzbar mit „Dann ist es ja egal, ob es das gibt oder nicht“ oder „Das bringt also nicht viel“ (wenn es eine Person ist: „Dann ist es ja egal, ob es ihn/sie gibt oder nicht“ oder „Er/Sie bringt also nicht viel“).

Für die höfliche Form ist noch das Höflichkeitssuffix -요 erforderlich: 있으나마나네요.





Ergänzungen

도둑: Nomen für „Dieb“

귀신: Nomen für „Gespenst“