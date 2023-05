Taiwan verschärft Immigrationsbedingungen für Hongkonger

ⓒ Getty Images BankLaut taiwanesischen Medien wie „Liberty Times“ will die taiwanesische Regierung die Bedingungen für die Einwanderung der Hongkonger Bürger in Taiwan verschärfen. Der Mainland Affairs Council MAC in Taiwan überprüfe, die Aufenthaltsdauer für die Beantragung der Einwanderung von Hongkongern von gegenwärtig einem Jahr wie bei anderen Antragstellern mit ausländischer Staatsangehörigkeit auf über 4 Jahre zu erhöhen.





Seit der Einführung des Hongkonger Sicherheitsgesetzes im Jahr 2020 ist die Zahl der Hongkonger Migranten in Taiwan stark gestiegen. Ein Regierungsbeamter gab zu erkennen, dass China die chaotische Lage in Hongkong ausnutzen und in Taiwan einsickern wolle. Die Sicherheitsbehörden des Landes hätten dieses Problem wahrgenommen und bemühen sich darum, gegen solche Lücken in der nationalen Sicherheit vorzugehen.





Angesichts der komplizierten politischen Lage in Hongkong seien die Einwanderungsregeln gelockert worden, so dass Hongkonger nach einem Jahr Aufenthalt in Taiwan die dauerhafte Niederlassung beantragen können. Die Regelung soll nun wieder verschärft werden, so dass sich gebürtige Hongkonger für die Beantragung eines Daueraufenthaltstitels mehr als vier Jahre in Taiwan aufhalten müssen. Menschen, die auf dem chinesischen Festland geboren sind und über Hongkong nach Taiwan einwandern wollen, müssen mindestens sechs Jahre in Taiwan gelebt haben.





Nach neuesten Daten der taiwanesischen Ein- und Ausreisebehörde liegt die Zahl der Hongkonger, die im Jahr 2018 die Aufenthalts- oder Einwanderungserlaubnis erhalten haben, bei jeweils 4.148 und 1.090. Diese Zahlen sind 2021 auf jeweils 11.173 und 1.685 gestiegen und im vergangenen Jahr auf jeweils 8.945 und 1.296 geschrumpft. Ein Angehöriger dieser Behörde teilte mit, dass die Anzahl der Hongkonger, die im vergangenen Jahr die Einwanderung in Taiwan beantragt haben, aber deren Antrag mit einer weiteren einjährigen Frist abgelehnt wurde, rund 2.000 beträgt.