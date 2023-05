Rund 500 Drohnen sorgen für ein Spektakel am Himmel über dem Han-Fluss-Park im Bezirk Gwangjin in Seoul. Dort fand am 29. April die Drohnen-Licht-Show statt. Weitere Termine sind der 1., 5. und 6. Mai. Beginn ist um 20 Uhr.





(Yonhap News)