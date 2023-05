„Dream“ mit Park Seo-joon und IU verpasst am ersten Wochenende Sprung an die Spitze der Kino-Charts

Die Komödie „Dream“ des Star-Regisseurs Lee Byeong-heon mit Park Seo-joon und IU in den Hauptrollen hat anders als erwartet nicht schon gleich am ersten Wochenende nach der Premiere die Kino-Charts erobern können.

Nach Korean Box Office System war die Nummer 1 der koreanischen Kino-Charts am vergangenen Wochenende vom 28. bis 30. April der computeranimierte Abenteuerfilm „Der Super Mario Bros. Film“, der am 26. April in Südkorea seinen Kinostart feierte. Dieser Film lockte am ersten Wochenende 614.611 Personen ins Kino und registrierte eine kumulierte Zuschauerzahl von 769.113. Die koreanische Filmkomödie „Dream“, die am selben Tag ins Kino kam, wurde am ersten Wochenende von 381.969 Personen angesehen und belegte in den Kino-Charts nach „Der Super Mario Bros. Film“ den zweiten Platz. Die kumulierte Zuschauerzahl von „Dream“ belief sich bis zum vergangenen Sonntag auf 538.868.

Der Film „Dream“ basiert auf einer wahren Geschichte einer Gruppe obdachloser Fußballspieler, die an der Fußballweltmeisterschaft der Obdachlosen teilnimmt.