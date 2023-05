Die Pansori-Oper „Simcheongga“

Das Pansori „Simcheongga“, zu Deutsch das „Lied der Sim Cheong“, handelt von einem Mädchen namens Sim Cheong, das sich seefahrenden Händlern verkauft, um ihren blinden Vater zu retten. Die Götter sind so gerührt von Cheongs Liebe für ihren Vater, dass sie sie schließlich zur Kaiserin machen und das Augenlicht von Cheongs Vaters und allen anderen blinden Menschen wieder herstellen. Ein solches Ende ist natürlich nur möglich, weil „Simcheongga“ ein Märchen ist. Heute sind viele Menschen eher nicht gerührt von Sim Cheongs Handlungen, sondern halten sie für dumm und leichtsinnig, dass sie einfach so ihr Leben hergibt. Doch unsere Gedanken und Handlungen werden nicht nur von Logik bestimmt, vor allem, wenn es um Familie oder andere geliebte Menschen geht. Wenn jemand, den man liebt, in Gefahr ist, denkt man nicht rational und wägt Pro und Contra ab. Über die Jahre, die man gemeinsam verbringt, wird der Wille, alles für den anderen zu tun, immer stärker. Je länger man sich kennt, desto weniger „vernunftgesteuert“ ist eine Beziehung also oft.

Das erste Lied, über das wir heute sprechen möchten, ist die Arie aus dem „Simcheongga“, in der Cheongs Vater um Muttermilch für seine neugeborene Tochter bettelt. Cheongs Mutter stirbt bald nach der Geburt, und ihr blinder Vater muss daher die Frauen im Dorf bitten, etwas Muttermilch an Cheong abzugeben. Der blinde Herr Sim freut sich sehr, als das kleine Mädchen satt und glücklich ist





Sim Cheongs Vater muss seine kleine Tochter allein großziehen, da seine Frau wenige Tage nach der Geburt verstorben ist. Vor der Geburt seiner Tochter hatte sich der blinde Mann in allen Angelegenheiten auf seine Frau verlassen. Er ist also völlig verloren, als sie stirbt. Er denkt sogar über Selbstmord nach, weil er nicht weiß, wie er allein weiterleben, geschweige denn ein Baby versorgen soll. Doch das kleine Kind weint und weint, denn nach dem Tod der Mutter kriegt es nichts zu essen. Damals gab es schließlich noch keine Flaschenmilch. Also muss der blinde Vater zu einem Platz gehen, wo sich die verheirateten Frauen des Dorfes versammeln, und sie anflehen, ihre Muttermilch mit dem Neugeborenen zu teilen. Gott sei Dank stimmen die Frauen bereitwillig zu, und das Baby beruhigt sich schließlich und schläft gut gesättigt ein. Als das Baby friedlich schläft, tut es Herrn Sim leid, dass er so hoffnungslos gewesen ist, und er schwört, alles für das Kind zu tun und es großzuziehen. Auf den ersten Blick handelt die Arie davon, ein Baby zu füttern, aber in Wirklichkeit geht es darum, wie Cheongs Vater den Willen zum Weiterleben findet, und wie die beiden einander ihr Leben verdanken.





Es ist daher nicht überraschend, dass sich Cheong große Sorgen um ihren Vater macht, nachdem sie Kaiserin geworden ist. In einer Arie bittet sie eine Gans, die in ihr Winterquartier fliegt, ihrem Vater auszurichten, dass sie lebt, es ihr gut geht und sie ihn vermisst.





Schließlich sehen sich Vater und Tochter bei einem Fest für blinde Menschen wieder, welches Cheong ausrichtet. Herr Sim, der immer noch blind ist, gehört zu den geladenen Gästen. Als er hört, wie Cheong ihn ruft, wird sein Augenlicht wie durch ein Wunder wiederhergestellt, und das Paar ist endlich wiedervereint. Er erfährt, dass seine Tochter noch lebt und sogar den Kaiser geheiratet hat. Und nun kann er sogar sehen! Herr Sim wirft seinen Blindenstock weg und singt und tanzt vor Freude. Er hätte das sicher auch getan, wenn seine Tochter nicht die Kaiserin wäre oder er nach wie vor blind. Allein die Freude, seine Tochter wiederzusehen, reicht schon aus. Wer Kinder hat, kann diese Gefühle sicher nachvollziehen, weswegen dieses Pansori bis heute die beliebteste aller Pansori-Opern ist.





Musik

-„Betteln um Muttermilch“, gesungen von Oh Jeong-suk, Trommel von Kim Cheong-man

- „Weinen beim Anblick des Herbstmondes“ aus dem Pansori „Simcheongga“, gesungen von Seong Chang-sun, Trommel von Choi U-chil

- „Herr Sim kann wieder sehen“ aus dem Pansori „Simcheongga“, gesungen von Jo Sang-hyeon