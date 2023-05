Ausstellung zum Alltag von Unabhängigkeitskämpfern

In der Nationalen Gedenkhalle der provisorischen Regierung Koreas findet derzeit eine Sonderausstellung statt, die den Alltag der Unabhängigkeitskämpfer gegen die japanische Kolonialherrschaft beleuchtet. Die Ausstellung „Ideale und Alltagsgeschichten der Familien der provisorischen Regierung“ ist in drei Sektionen in chronologischer Abfolge eingeteilt. Die Ausstellung wurde mit viel Filmmaterial bereichert, damit die Besucher lebendiger nachvollziehen können, wie die Unabhängigkeitsaktivisten und deren Familien lebten, wie sie mit ihren Nöten umgingen und was sie fühlten.