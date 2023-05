Arbeitstag der Arbeit

ⓒ Getty Images BankVor zwei Tagen war der internationale Tag der Arbeit. In Deutschland und vielen anderen Ländern bedeutet dies ironischerweise, dass dann gerade nicht gearbeitet wird. In Südkorea kommt knapp jeder Dritte Arbeiter und Angestellte nicht in den Genuss dieses Privilegs, abhängig davon, ob die eigene Firma dies erlaubt oder nicht. Viele kleinere und mittelgroße Betriebe können sich das kaum leisten, und so können sich vor allem die ohnehin privilegierten Angestellten bei Banken, öffentlichen Behörden und den großen Firmen einen freien Tag machen. Denn der 1. Mai ist kein gesetzlicher Feiertag, unter anderem vermutlich, da es mit dem Kindertag vier Tage später und dem flexiblen Geburtstag Buddhas (dieses Jahr am 27. Mai) bereits mehrere Feiertage im Mai gibt. Doch ein zusätzlicher Feiertag wäre keine so schlechte Maßnahme, da Korea ohnehin mit die längsten Arbeitszeiten in der OECD hat (und Deutschland die kürzesten). Damit dürfte wohl auch das sogenannte Gwarosa, der Tod durch Überarbeitung, zusammenhängen. Sprechen wir darüber!