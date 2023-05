Jimin vier Wochen in Folge in den Billboard-Charts

ⓒ Big Hit Music

Jimin von BTS ist schon vier Wochen in Folge in den US-Billboard-Charts vertreten. Das neue Sololied „Like Crazy“ kam also auch am 29. April in die Hot 100. Aber nicht nur dieses Lied kommt gut an. Auch das Lied „Set Me Free Pt. 2“ und „VIBE“, ein Kollabo-Lied mit dem Solosänger Taeyang, sowie „Filter“ sind in diese Charts eingestiegen. Das ist wohl ein endgültiger Beweis dafür, dass Jimin international beliebt ist.

Aber Jimins Sololieder sind nicht nur in den Hot 100 vertreten. Auch in den Billboard „Digital Song Sales“ Charts, „Global 200“, „Hot Trending Song“ Charts, „Billboard 200“, „Top Album Sales“, „Top Current Album“, „Billboard World Album“ Charts und „Artist 100“ sind seine Werke aufgelistet.

In diesen Charts stehen Jimin und seine Lieder schon wochenlang auf guten Plätzen. Er ist eben ein erfolgreicher Superstar.