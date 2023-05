LE SSERAFIM veröffentlichen neues Album

ⓒ SOURCE MUSIC

Am 1. Mai ist das erste reguläre Album der koreanischen K-Pop-Girlgroup LE SSERAFIM auf den Markt gekommen. Genau um 18 Uhr koreanischer Zeit konnte man das Album „UNFORGIVEN“ kaufen. Es war zugleich ein Jubiläumsalbum von LE SSERAFIM, so dass es ein richtiges Geschenk für die Fans wurde.

Schon eine halbe Stunde vor der Herausgabe begann auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Sängerinnen der Countdown. Genau um 18 Uhr konnte man die Lieder zum neuen Album und das Musikvideo zum gleichnamigen Lied „UNFORGIVEN“ hören und sehen.

Das Musikvideo wurde in Thailand gedreht und man ist gleich gefesselt, wenn man es sich ansieht. Im Lied singen LE SSERAFIM, dass sie nicht den Regeln der Welt folgen, sondern ihren eigenen Weg beschreiten wollen. Eine Stunde später, also um 19 Uhr, gab es im Kabelfernsehen Mnet und im offiziellen HYBE YouTube-Kanal eine Comeback-Show. In dieser Show haben die Girls ihre neuen Lieder und die Choreographie vorgetragen. Fans aus aller Welt waren schwer begeistert.

Das neue Album wurde bereits vor der Herausgabe über 1,38 Millionen Mal vorbestellt. Welche bemerkenswerten Erfolge LE SSERAFIM mit dem neuen Album wohl erzielen werden?