Seventeen sind gemäß dem Titel ihres Liedes „Super”-Stars

Seventeen begeistern aufs Neue. Am 24. April kam ihr zehntes Minialbum „FML“ heraus. Mit diesem Album wollen die Sänger auch in schwieriger Lage nicht aufgeben oder pessimistisch sein, sondern einfach Mut fassen und nach vorne schauen. Sie verstehen die Sorgen der Jugend und wollen Botschaften der Hoffnung aussenden.

Im Liedtext von „Super“ ist das Selbstvertrauen der Mitglieder gut zu erkennen. „Sie sind immer nach oben gestiegen“ und waren nicht abhängig von „Zeit und Raum“.

Die Performances zum Lied kommen bei den Fans gut an. Im Musikvideo tanzen über 200 Tänzer mit und alle machen die gleichen Bewegungen. Man ist einfach überwältigt.

Die neue Platte verkaufte sich bereits in der ersten Woche der Herausgabe doppelt so gut wie das letzte Album „Face the Sun“. Das Lied „Super“ kam gleich auf den Spitzenplatz bei iTunes Top Song Charts 36 verschiedener Länder.